Jurassic World 3, anche DeWanda Wise entra nel cast

Stando a quanto riporta Variety, DeWanda Wise farà parte del cast di Jurassic World 3. Il film, che uscirà nel 2021, vedrà il ritorno di Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady e Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing. L'attrice dovrebbe avere un ruolo da protagonista.

DeWanda Wise è nota soprattutto per aver recitato nella serie Netflix She's gotta have it, basata sul film del 1986 Lola Darling diretto da Spike Lee. L'attrice, classe 1984, è apparsa anche nel reboot di The Twilight Zone, nel film Netflix Someone Great e in episodi di diverse serie, come Boardwalk Empire e The Good Wife.

La notizia del suo ingaggio segue quindi quella del ritorno di Laura Dern, che ritroverà anche Sam Neill e Jeff Goldblum. La regia di Jurassic World 3 sarà affidata nuovamente a Colin Trevorrow, a cui era subentrato J.A. Bayona per Il regno distrutto. La trama del film sarà condizionata dagli eventi del cortometraggio Battle at Big Rock, che mostra lo stato della società statunitense ora che i dinosauri vagano liberi nel continente nordamericano.

"Battle At Big Rock si svolge un anno dopo gli eventi di Il Regno Distrutto" ha spiegato Trevorrow in un'intervista a Collider. "Parla di una famiglia in campeggio nel Big Rock National Park, a circa 20 miglia da dove si conclude il precedente film. C'erano già stati alcuni avvistamenti, ma questo è il primo grande scontro tra dinosauri e umani."

Negli ultimi giorni si è unito al team creativo di Jurassic World 3 anche Jim Barr, art director di Avengers: Endgame.

Jurassic World 3 arriverà al cinema l'11 giugno 2021.