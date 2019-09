Jurassic World 3: confermato il ritorno di Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern

Durante una proiezione commemorativa di Jurassic World tenutasi nelle scorse ore a Los Angeles Laura Dern, protagonista dell'originale Jurassic Park di Steven Spielberg, ha annunciato che lei, Sam Neill e Jeff Goldblum torneranno per Jurassic World 3.

E' la prima conferma ufficiale circa il loro coinvolgimento nel prossimo film della saga dopo le numerose voci di corridoio alimentate anche da Bryce Dallas Howard.

La Dern ha fatto l'annuncio durante una sessione di domande e risposte tenutasi dopo la proiezione del film del 2015 di Colin Trevorrow, regista che tornerà per dirigere Jurassic World 3 dopo la "parentesi" JA Bayona, che invece ha diretto Jurassic World 2: Il Regno Distrutto. Nell'originale Jurassic Park, Dern interpretava la dottoressa Ellie Sattler, Neill interpretava il dottor Alan Grant e Goldblum - già tornato con un cameo in Jurassic World 2 - interpretava il dottor Ian Malcolm, tre scienziati che venivano portati sull'isola come parte di una squadra di ispezione per certificare che il parco era sicuro (non lo era).

Goldblum, lo ricordiamo, fu anche protagonista di Jurassic Park: The Lost World del 1997, mentre Dern e Neill tornarono per Jurassic Park III del 2001. Jurassic World 3 segnerà il ritorno del trio per la prima volta dai tempi del film originale.

Il film arriverà nel 2021. Per ingannare l'attesa, nei giorni scorsi è stato pubblicato il cortometraggio Battle At Big Rock, che potete vedere gratuitamente online: il film è un sequel diretto de Il Regno Distrutto.