Jurassic World 3, Colin Trevorrow mostra su Twitter un baby dinosauro

Non arriverà nei cinema prima del 2021, ma Colin Trevorrow potrebbe aver trovato la chiave giusta per promuovere il suo Jurassic World 3. Il regista ha infatti pubblicato su Twitter una foto di un tenero cucciolo di dinosauro, che potrebbe rappresentare per i fan del film ciò che Baby Yoda ha rappresentato in The Mandalorian.

È vero, il paragone al momento può sembrare azzardato: il pupazzo verde della serie Star Wars è ormai una star del web, protagonista di decine di meme e di ambitissimi articoli di merchandising, ma il baby dinosauro suscita altrettanta tenerezza. Si tratta di un modello animatronico realizzato dal team dei John Nolan Studios, che era già stato anticipato in precedenza dallo stesso Trevorrow, ma che adesso, ha rivelato, è finalmente "pronto".

L'esemplare - pur non essendo espertissimi di dinosauri - dovrebbe essere un Nasutoceratopo, un animale che per la forma del muso e le corna è stato paragonato ai moderni bovini. Anche il fatto che sia un erbivoro potrebbe essere un particolare a cui fare attenzione. Dopo il finale di Jurassic World: Fallen Kingdom, infatti, un conto è aspettarsi dei famelici predatori vagare in libertà per gli Stati Uniti, e un altro sarebbe imbattersi in un innocuo ruminante al pascolo.

Recentemente, Chris Pratt ha annunciato che le riprese di Jurassic World 3 inizieranno presto. In attesa di altre notizie, puoi dare un'occhiata al look di Bryce Dallas Howard in Jurassic World 3.