Jurassic World 3, Chris Pratt:'Nel film una delle scene più belle che abbia mai visto'

La star di Jurassic World, Chris Pratt, ha raccontato che il prossimo film del franchise, Jurassic World: Il Dominio, contiene probabilmente la scena più bella che abbia mai visto girare. Pratt l'ha raccontato nel corso dell'intervista con SFX Magazine, confessando il suo entusiasmo per il film e promettendo grandi cose ai fan.

"Abbiamo girato una sequenza, che per me è stata una delle cose più belle di cui non solo abbia mai fatto parte ma forse che abbia mai visto in un film, in cui Owen sta inseguendo a cavallo un branco di dinosauri a Kamloops, in Canada. L'obiettivo era un'America innevata, è così meravigliosa. È come se Yellowstone incontrasse un film sui dinosauri" ha concluso Pratt.



L'attore prosegue il suo racconto su Jurassic World 3:"C'è una sequenza d'azione di 12 o 13 minuti. C'è un inseguimento dei dinosauri sulle motociclette che ricorda il primo film ma è creato con una trama che ha senso. Non è gratuita. In realtà ha senso e onora ciò che era fantastico nei film precedenti". Nel film il cast originale di Jurassic Park avrà un ruolo fondamentale e vedrà il ritorno di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.



Diretto da Colin Trevorrow, Jurassic World: Il Dominio è ambientato quasi cinque anni dopo gli eventi di Il Regno Distrutto, e presenta un nuovo mondo in cui i dinosauri vagano per la Terra insieme agli umani. Con questi equilibri improvvisamente cambiati bisognerà comprendere se l'umanità sarà in grado di conciliare il fatto che potrebbe non trovarsi più in cima alla catena alimentare.



Per scoprire qualcosa in più sul film ecco i character poster di Jurassic World 3.