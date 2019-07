Jurassic World 3 sarà una grande celebrazione del franchise, parola di Colin Trevorrow

Jurassic World 3 non arriverà nelle sale prima del 2021 ma dopo le dichiarazioni si Bryce Dallas Howard sul ritorno del cast originale ecco arrivare nuovi dettagli direttamente dal regista Colin Trevorrow.

Intervistato da Variety in occasione della cerimonia di aperture di Jurassic World: The Ride, la nuova attrazione presente agli Universal Studios di Hollywood, Trevorrow ha risposto alla possibilità di vedere nel film gli storici personaggi di Jurassic Park: "Sono un tipo da un film alla volta, quindi le mie attenzioni sono tutte rivolte a questo. Ed è una celebrazione di tutto quello che è esistito nel franchise finora."

Dopo aver visto Jeff Goldblum e il suo Ian Malcolm in Jurassic World: Il Regno Distrutto, dunque, il nuovo capitolo dovrebbe firmare lo storico ritorno di Sam Neil e Laura Dern nella saga lanciata nel 1993 da Steven Spielberg.

Parlando invece dell'attrazione, il regista ha rivelato un simpatico aneddoto sul suo passato: "Spesso ci salivo di nascosto. Non ditelo nessuno dello studio, ma un tempo erano soliti lasciare una delle porte. Per circa 10 anni mentre venivo qui per i meeting da sceneggiatore passavo per questa porta e facevo un giro dopo l'altro."



La pellicola debutterà nelle sale nel giugno del 2021. In attesa di saperne di più su Jurassic World 3 vi rimandiamo alla nostra recensione di Jurassic World: Il Regno Distrutto.