Jurassic World 3, Bryce Dallas Howard rivela le sue speranza per il terzo e ultimo film

Con un incasso mondiale di 1 miliardo e 302 milioni di dollari, Jurassic World: Il Regno Distrutto può dirsi un successo davvero enorme, anche se meno del predecessore, tanto che la Universal ha già in produzione un terzo e ultimo capitolo della trilogia, che rivedrà Colin Trevorrow dietro la macchina da presa.

Il film è atteso nelle sale americane tra tre anni, esattamente l'11 giugno 2021, ma in una recente intervista rilasciata a Cinema Blend, la co-star del franchise, Bryce Dallas Howard, ha avuto modo di discutere delle sue speranze per il terzo capitolo della saga, che dovrebbe essere anche quello conclusivo, almeno di questo filone narrativo -che poi si sa, le serie blockbuster non muoiono mai.



L'attrice ha così rivelato: "Per il terzo film, l'obiettivo principale è senz'altro quello di far collidere l'intera saga. In fondo sarà il sesto film della serie: quello che desidero di più, personalmente, è che ci siano molti più personaggi dei film precedenti, così da dare molto più sensi di continuità e di universalità".



Le speranza della Howard, a dire il vero, non potrebbero non essere disattese, dato che già in precedenza Colin Trevorrow aveva espresso interesse nel riportato sul grande schermo qualche vecchio personaggio, anche se non è chiaro se in ruoli prominenti o cameo come accaduto per l'Ian Malcom di Jeff Goldblum.



Jurassic World: Il Regno Distrutto è atteso in versione homevideo il prossimo ottobre.