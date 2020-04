Jurassic World 3, Bryce Dallas Howard fa impazzire i fan col suo nuovo look

In queste ore l'attrice Bryce Dallas Howard, star della saga di Jurassic World, ha fatto impazzire i suoi fan su Instagram pubblicando una foto che mostra il suo nuovo, coloratissimo look.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la figlia di Ron Howard si è mostrata nella piazza social con un nuovo colore di capelli, un fucsia luccicante al posto dell'iconico rosso arancio che contraddistingue lei e suo padre, ma soprattutto la didascalia: "Sono sicura che a Jurassic World non importerà se cambio al fucsia i capelli di Claire - voi che ne pensate?".

Tra i suoi fan per qualche ora si è scatenato una sorta di panico generale, soprattutto perché come noto le riprese di Jurassic World 3: Dominion sono attualmente in corso, sebbene la pandemia di Coronavirus le abbia momentaneamente interrotte: sono stati in tantissimi a prendere d'assalto il post chiedendo se davvero Claire avrebbe avuto questo nuovo taglio anche nel film, ma alla fine l'attrice si è arresa e con un aggiornamento al post ha aggiunto: "Buon pesce d'aprile a tutti quanti", firmando la frase con un occhiolino finale.

Insomma, per quando le riprese ricominceranno il fucsia sarà già sparito, ma intanto i fan della star potranno godersi questo look inedito. Che ne pensate? Meglio il classico rosso? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla prima foto ufficiale di Jurassic World: Dominion e alle immagini del set abbandonato dopo il blocco dei lavori imposto dal governo.