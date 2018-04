Jurassic World 2: Ian Malcolm shock! Il personaggio prenderà una posizione "impensabile"!

Abbiamo qualche piccola anticipazione sull'imminente sequel di Jurassic World, intitolato Jurassic World: il Regno Distrutto. E queste notizie riguardano Ian Malcom, il personaggio interpretato da Jeff Goldblum, che farà qualcosa di "inaspettato". Seguono spoiler.

Troveremo infatti il dottore intento a disquisire su una questione: salvare o meno i dinosauri che stanno per essere sterminati dal vulcano? Beh, per lui andrebbero lasciati al loro destino, non ha cioè nessunissima intenzione di salvarli!

Come certamente saprete, Jurassic World: Il Regno Distrutto segna la prima apparizione del personaggio di Ian Malcom da oltre 20 anni. Lui infatti era uno dei protagonisti principali della prima trilogia, quella di Jurassic Parck, cioè. In questo nuovo capitolo, diretto da Bayona, il dottore viene portato a testimoniare al Congresso sulla spinosa questione morale che riguarda il salvataggio dei dinosauri dalla furia del vulcano di Isla Nublar, prima che sia tutto distrutto. Quello di Ian Malcom è solo un breve cameo, c'è da dirlo, tuttavia dirà cose scioccanti, almeno così pare. nel senso che, per quanto lo riguarda, dopo le avventure vissute in passato, per lui i dinosauri clonati possono tranquillamente estinguersi!

Del resto la sua visione della questione era chiara anche in passato: resuscitare con l'ausilio della tecnologia delle creature estinte da secoli, anzi da ere geologiche, forse non è un'ottima idea! Durante un'intervista rilasciata a EW, ecco cosa ha detto l'attore sulle idee del personaggio che interpreta:

"Ad ogni modo, alla fine mi portano davanti al Congresso. Vogliono sapere se ho un'opinione sul vulcano e sul fatto che si debbano o meno salvare i dinosauri. Sono, come Owen (Pratt) e Claire (Howard), un profondo amante di tutti gli esseri viventi, ma mi sono state fatte domande che riguardano la "rianimazione" sbagliata. Visto che si tratta di un vulcano che minaccia la vita di quei bestioni, il mio miglior consiglio, per quanto sia difficile, è che si dovrebbe lasciar fare al corso evolutivo. Abbiamo creato qualcosa che è in grado, potenzialmente, di distruggerci, quindi dobbiamo stare davvero molto attenti."

Goldblum ha poi parlato di come sia stato tornare nel ruolo dopo tutti questi anni:

"Delizioso. Ho un ricordo assolutamente fantastico del tempo passato al lavoro con Steven Spielberg e con il cast dei due film. La gente sembra pensare che il mio personaggio arrivi sempre a guastare la festa, e non vedo perché dovrei deluderli. Ero elettrizzato all'idea di avere un'altra possibilità. Il mio miglior consiglio infatti, è di tenere tutti lontani da quel posto e lasciare che il vulcano faccia quello che deve fare. Ma come sappiamo, ci sono altri programmi.C'è gente che vuole abusare dei nostri risultati a scopo di lucro, altri a scopo di intrattenimento ... Insomma: Che si vergognino tutti. Dobbiamo resistere!"

Di certo non le manda a dire! Che ne pensate? Siete con lui o volete salvare i bestioni come cercheranno di fare Claire e Owen? Ditecelo nei commenti!