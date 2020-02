Ecco Jurassic Thunder: trash, dinosauri con fucili sulla testa, zombie e... Donald Trump!

Immaginate un laboratorio polveroso, tetro, zeppo di provette e scintille che escono da ogni cavo. Nell'angolo uno scienziato pazzo che tenta di creare l'arma definitiva e la sua risata diabolica. E se riuscisse nella sua oscura missione? No, non è di Rick Sanchez, ma qualcosa di più folle: scoprite il trash supremo nel trailer di Jurassic Thunder!

"A mali estremi, estremi rimedi"... Ma forse stavolta il regista Milko Davis si è fatto prendere un po' troppo la mano: non trovate?



Quando un virus mortale rischia di trasformare l'intera umanità in zombie mangia-cervello quale scelta aveva il governo americano se non quello di sguinzagliare i suoi letali T-Rex armati di tutto punto?



Del resto, cosa c'è di meglio di un imminente apocalisse per unire le forse con l'antico nemico sovietico e collaborare insieme allo sviluppo dell'arma più potente di tutte?



Ma come andrà a finire quando i "cuccioli giurassici" diverranno incontrollabili? Come (con cosa!) potranno essere fermati? È a quello che serviva la danza sfrenata di Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca... Perché non l'abbiamo visto solo noi...Giusto?



Insomma, è in momenti come questi che rimane solo una cosa da dire: Yotobi, torna! Abbiamo bisogno delle tue recensioni!



Il 2020 è appena iniziato e, se le pellicole mainstream come quelle Marvel e le recenti pluri-premiate agli Oscar sono il suo fiore all'occhiello, è anche vero che la fame di trash deve essere saziata di tanto in tanto.



Jurassic Thunder arrivera in DVD e in versione digitale il prossimo 10 marzo e sembra essere un degno erede della più tragicomica tradizione iniziata dalla casa produttrice The Asylum, anche se stavolta il merito è tutto della High Octane Pictures.