Jurassic Park, Universal festeggia il 30° anniversario con proiezioni e merchandising

L'estate 2023 sarà caratterizzata dai festeggiamenti per il 30° anniversario dall'uscita nelle sale di Jurassic Park di Steven Spielberg, basato sull'omonimo romanzo di Michael Crichton. Un titolo che ha consolidato ulteriormente il successo del regista e che ha dato vita ad una franchise composto da altri cinque sequel e non solo.

Gli Universal Studios a Hollywood e Orlando celebrano l'anniversario del film con varie iniziative pensate ad hoc per celebrare uno dei film più innovativi e significativi della storia del cinema.



Universal ha confermato che in entrambe le location i fan potranno soddisfare la propria passione per il film con una nuova linea di merchandising, proiezioni ed eventi dal vivo.

Nelle prossime settimane inizieranno nei parchi a tema di Hollywood e Orlando i festeggiamenti in onore dell'anniversario del film a giugno. Per maggiori informazioni sugli eventi potete consultare i siti dei parchi di Hollywood e Orlando. Inoltre uno store di Jurassic Park a Londra è stato aperto proprio in occasione del 30° anniversario del film.



Jurassic Park è diretto da Steven Spielberg ed è uscito nelle sale nel 1993. Il film è ambientato su Isla Nublar, 120 miglia a ovest della Costa Rica. Sull'isola un imprenditore americano (Richard Attenborough), grazie a pionieristiche tecniche di ingegneria genetica è riuscito a creare un futuro parco a tema con dinosauri in carne ed ossa. La situazione tuttavia, durante la prima visita al parco, degenera tragicamente. Nel cast del film sono presenti Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

