Jurassic Park, Universal annuncia: ecco dove sarà girato il nuovo film della saga

Dopo il possibile leak del titolo del nuovo film di Jurassic Park, in queste ore la Universal Pictures ha confermato dove avranno luogo le riprese del prossimo capitolo della saga, che sarà diretto dal regista Gareth Edwards.

NBCUniversal ha fatto sapere che il nuovo film Jurassic Park/World, sul quale attualmente vige il silenzio più assoluto da parte dello studio per quanto riguarda cast e trama, sarà girato quest'anno presso gli Sky Studios Elstree, nel Regno Unito: con una data di uscita già fissata per luglio 2025, le fonti si aspettano che i lavori inizieranno quest'estate, anche se questo dettaglio non è stato confermato dallo studio.

Il nuovo film di Jurassic Park diventerà il terzo progetto di rilievo girato negli Sky Studios della Universal, dopo Wicked e Paddington 3, ma si prevede che la produzione avrà luogo anche in altre località internazionali: a tal proposito vale la pena ricordare che la maggior parte dei film della serie sono stati girati alle Hawaii, anche se questa destinazione non è stata ancora confermata per il nuovo episodio. Inoltre, i precedenti film di Jurassic World sono stati girati a Pinewood nel Regno Unito, con il prossimo capitolo che segnerà una svolta da questo punto di vista. Secondo fonti dello studio, il precedente film della serie ha generato più di 2.000 posti di lavoro e una spesa di 180 milioni di sterline nel Regno Unito.

