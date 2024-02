Jurassic Park, trapela il titolo del nuovo film: come si chiamerà il prossimo capitolo?

Universal Pictures è decisa ad affrettare i lavori sul nuovo film di Jurassic Park, come abbiamo visto nei giorni scorsi, e di conseguenza un titolo ufficiale per il progetto potrebbe già esistere: ma quale sarà?

Secondo il noto insider Daniel Richtman, che ha più volte dato prova dell'affidabilità dei suoi scoop e delle sue fonti in passato, il nuovo film di Jurassic Park è attualmente intitolato Jurassic City: sebbene a questo punto della lavorazione sia molto probabilmente soggetto a cambiamenti, l'insider riferisce che per ora il progetto è conosciuto internamente con questo nome, che comunque lascia più o meno intendere cosa potrebbe raccontare la storia, dal momento che la Universal non ha svelato alcun dettaglio sulla trama del nuovo capitolo a parte il fatto che sarà molto diverso dai precedenti episodi del franchise. In effetti, una città infestata dai dinosauri sarebbe un taglio inedito per il franchise, fatta eccezione dei minuti finali de Il mondo perduto, il secondo episodio diretto da Steven Spielberg.

Comunque, come confermato ufficialmente da Universal, il nuovo film di Jurassic Park presenterà una "nuova era giurassica" con una trama completamente nuova e protagonisti inediti, con le star di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e gli originali titolari di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum che non torneranno. Ci saranno invece Frank Marshall e Spielberg, entrambi produttori esecutivi, con la regia affidata a Gareth Edwards.

