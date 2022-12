Jurassic Park, il tirannosauro è davvero 'il più grande predatore mai esistito'?

Il tirannosauro è senz'altro uno dei simboli di Jurassic Park: il mastodontico animale preistorico ci ha esaltati e terrorizzati in ogni singolo capitolo della saga, ma è possibile che, in una certa misura, il franchise ideato da Steven Spielberg abbia contribuito a diffondere idee sul T-Rex non necessariamente veritiere.

Oggi vogliamo ad esempio soffermarci su una frase pronunciata da Roland Tembo (Pete Postlewaithe) in Jurassic Park: Il Mondo Perduto, secondo capitolo della saga, secondo cui il nostro tirannosauro sarebbe da considerarsi "il più grande predatore mai vissuto". Insomma, stanno davvero così le cose?

La risposta è il più classico dei nì: nonostante molti studiosi sostengano infatti che il T-Rex fosse effettivamente un predatore, molti obiettano che il più famoso e temuto dei dinosauri avesse braccia troppo corte per poter agguantare una preda, e che la sua stazza non gli permettesse di correre veloce abbastanza da star dietro al malcapitato animale di turno.

D'altro canto, alcuni segni di morsi sui fossili di tirannosauro indicano che al nostro amato bestione non mancassero certo occasioni per fare a botte con i suoi simili, il che potrebbe implicare il fatto che il T-Rex cacciasse effettivamente le sue prede da vive, invece di cibarsi di animali già morti come sostenuto da molti. Le teorie, insomma, non mancano di certo: altrettanto certo, però, è che Jurassic Park non perderà mai il suo fascino, che ci abbia visto giusto o meno! Qui, intanto, trovate un video che ci mostra proprio la creazione del T-Rex di Jurassic Park!