Jurassic Park, altro che T-Rex! Nel nuovo video Pee-Wee sostituisce i dinosauri

Quanto se la videro brutta Alan, Ellie e Ian durante il primo Jurassic Park? Il soggiorno sull'isola da sogno si rivelò un vero incubo per i personaggi di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, eppure qualcuno ha immaginato uno scenario per certi versi peggiore per i nostri tre eroi. Possibile?

Insomma, stiamo parlando di gente sopravvissuta all'inseguimento di T-Rex, Velociraptor e altro ancora! Cosa potrebbe mai esserci di peggio? Un folle inseguitore in bicicletta, forse? E se questo inseguitore fosse saltato fuori da un film di Tim Burton?

A questo punto avrete sicuramente capito dove vogliamo andare a parare: stiamo infatti parlando di Pee-Wee Herman, l'indimenticabile (e a suo modo, in effetti, vagamente inquietante) protagonista del Pee-Wee's Big Adventure che nell'ormai lontano 1985 vide l'esordio dietro la macchina da presa di un giovanissimo Tim Burton.

Nel nuovo video, dunque, Ian, Ellie e Alan cercano disperatamente di sfuggire non più alle fameliche fauci del tirannosauro, ma all'instancabile rincorsa de nostro Pee-Wee! Quale dei due scenari è quello peggiore? A voi l'ardua sentenza! Tornando al film originale, intanto, recentemente uno dei produttori ha commesso un grosso errore sulla trama di Jurassic Park; nel caso in cui anche la vostra memoria perdesse colpi, dunque, ecco un riassunto del finale di Jurassic Park.