Jurassic Park, svelato quando inizieranno le riprese del nuovo film di Gareth Edwards

Nel giro di poche settimane è successo di tutto in casa Universal, dopo l'annuncio a sorpresa di un nuovo film di Jurassic Park e il susseguirsi di due registi, con Gareth Edwards che ha sostituito l'inizialmente previsto David Leitch.

Considerato inoltre che lo studio ha già fornito una data d'uscita ufficiale, con il nuovo film di Jurassic Park fissato in calendario per il 2 luglio 2025, come si può facilmente immaginare la Universal sta cercando disperatamente di avviare la produzione di questo film il prima possibile, e infatti nelle ultime ore sono emerse importanti novità dal fronte.

Grazie agli ultimi aggiornamenti apprendiamo che la produzione di questo nuovo capitolo della saga di Jurassic World inizierà il 31 luglio 2024 a Los Angeles: non si sa ancora se la sceneggiatura di David Koepp sia pronta, ma evidentemente la Universal è abbastanza sicura che tutti i pezzi della produzione saranno al loro posto entro il prossimo luglio, dato che a quel punto il film avrà meno di un anno di tempo per completare le riprese e la post-produzione prima di presentarsi nelle sale di tutto il mondo.

Il regista Gareth Edwards non vede l'ora di iniziare a lavorare sul mondo di Jurassic Park, ma dovrà trasformare quell'entusiasmo in rapidità d'esecuzione: il film non ha ancora un cast ma vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, che certamente non tarderanno ad arrivare viste le tempistiche così ristrette.