Jurassic Park, anche una star di Bridgerton nel cast del sequel con Scarlett Johansson

Oltre al possibile casting di Dev Patel, in queste ore è stato segnalato che il nuovo film della saga di Jurassic Park che avrà per protagonista Scarlett Johansson includerà anche una famosa star di Bridgerton, la popolare serie tv di Netflix.

Stiamo parlando di Jonathan Bailey, che secondo il The Hollywood Reporter e altre testate di punta del settore sarebbe attualmente in trattative avanzate per unirsi al cast del nuovo capitolo del franchise targato Universal Pictures: l'attore, che fa parte anche del cast del film di prossima uscita Wicked, dovrebbe avere un ruolo da protagonista al fianco di Scarlett Johansson nel film che sarà diretto da Gareth Edwards a partire da una sceneggiatura dello sceneggiatore di Jurassic Park David Koepp.

Amblin Entertainment sta collaborando con Universal per la realizzazione del film, che continuerà il mondo creato dal romanziere Michael Crichton e originariamente adattato per il grande schermo da Steven Spielberg in Jurassic Park del 1993. La saga è poi proseguita con un secondo film di Spielberg, Il mondo perduto (1997) e Jurassic Park III (2001) diretto da Joe Johnston, mentre nel 2015 Colin Trevorrow ha rinnovato il franchise con Jurassic World, interpretato da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e che a sua volta ha avuto altri due sequel: si prevede che la nuova versione di Jurassic Park avrà per protagonisti personaggi inediti e darà una terza svolta al franchise.

La data d'uscita è fissata per luglio 2025. Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo film di Jurassic Park.

