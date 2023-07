Jurassic Park? Secondo Slash dei Guns N' Roses la gente non ha imparato nulla dal film

Quando pensiamo ad un regista come Steven Spielberg, anche per chi non è avvezzo al mondo della settima arte, sicuramente pensando ad un suo film, tra i primi c'è certamente Jurassic Park del 1995. Questo perché è una pellicola che ha cambiato il modo di fare un certo tipo di cinema e non solo.

Di recente il membro di una delle band più famose di sempre si è sentito in dovere, durante un intervista a Collider, di dire la sua in merito al comportamento delle persone rispetto a ciò che è il messaggio proprio dietro la pellicola di Spielberg.

Stiamo parlando del chitarrista dei Guns N'Roses Slash, il quale ha detto: "Non credo che le persone abbiano imparato qualcosa da Jurassic Park. Si, so che ci sono molti scienziati che sono stati coinvolti per il film, sin dall'inizio, ed il lavoro di Michael Crichton per creare questa storia originale è stato davvero straordinario".

Ovviamente il musicista dice questo in quanto estremamente appassionato dei dinosauri, ha tra l'altro anche discusso di un futuro progetto che vorrebbe realizzare, che includerebbe proprio queste creature preistoriche.

"Stiamo lavorando ad alcune idee, ma come tutte le cose di questo tipo soffrirebbe del paragone con il film originale del 1995. Però ci deve essere un modo per andare oltre, quindi si, c'è stata una conversazione su una storia originale che coinvolga i dinosauri. Ma non so ancora a che punto siamo".

E voi siete d'accordo con queste dichiarazioni? Intanto vi lasciamo la recensione di Jurassic World: Il Dominio, l'ultimo film del franchise. Oltretutto, sapevate che Sam Neil ha un cancro al sangue?