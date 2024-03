Jurassic Park: Scarlett Johansson in trattative per il nuovo film Jurassic City

Dopo la conferma delle riprese del nuovo film di Jurassic Park, in queste ore è arrivato un primo, importantissimo aggiornamento dal punto di vista del casting: secondo le indiscrezioni, infatti, il ruolo di protagonista del film sarebbe stato offerto a Scarlett Johansson.

A riportarlo il noto giornalista e insider Jeff Sneider tramite la sua celebre newsletter The Insneider, che ha riferito che la Universal Pictures ha fatto un'offerta a Scarlett Johansson per assumere il ruolo della protagonista del nuovo film del franchise di Jurassic Park/World, il cui titolo come vi avevamo riportato nelle scorse settimane dovrebbe essere Jurassic City. Secondo il rapporto la star di lunga data del Marvel Cinematic Universe, saga per la quale ha recitato la parte di Vedova Nera da Iron Man 2 ad Avengers: Endgame, avrebbe già incontrato sia il regista Gareth Edwards che il produttore Frank Marshall almeno una volta.

Attualmente, tuttavia, non è noto se Scarlett Johansson abbia accettato o meno l'offerta, ma la sua agenda dovrebbe essere libera per il programma di riprese del film, che sarà molto rapido: il piano della Universal è infatti quello di avviare i lavori già nel corso dell'estate, dato che il film ha una data d'uscita fissata per luglio 2025.

Naturalmente vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, restate sintonizzati sui canali di Everyeye per saperne di più.

