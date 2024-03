Jurassic Park, Scarlett Johansson ha preso il posto di Jennifer Lawrence nel cast?

Qualche settimana fa vi avevamo riportato che il nuovo film della saga di Jurassic Park avrà come protagonista Scarlett Johansson, e ora che le trattative dell'attrice con la Universal sono state confermate ufficialmente sono stati svelati anche nuovi retroscena sulla produzione.

Secondo quanto riportato dal noto portale Puck News, infatti, pare che la prima scelta per il ruolo di protagonista fosse Jennifer Lawrence: apparentemente, l'attrice premio Oscar avrebbe rifiutato la proposta della Universal, cosa che ha spinto lo studio a 'ripiegare' su Scarlett Johansson. La decisione di Jennifer Lawrence di 'passare' non è del tutto sorprendente, poiché negli ultimi anni l'attrice si è sempre di più allontanata dai grandi franchise che hanno segnato la prima parte della sua carriera, come X-Men della Fox e Hunger Games della Lionsgate.

Al contrario, il nuovo film di Jurassic Park riporterà Scarlett Johansson nel mondo dei franchise dopo alcuni diversi progetti più tradizionali, come ad esempio Marriage Story e Jojo Rabbit, che le sono valsi due nomination agli Oscar. L'attrice tornerà prossimamente nel nuovo film Apple ad alto budget Project Artemis, che avrà per co-protagonista anche Channing Tatum e che uscirà quest'anno sia al cinema che sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+.

Il nuovo film di Jurassic Park - il cui titolo potrebbe essere Jurassic City - sarà l'ultimo di una serie trentennale, iniziata con Jurassic Park di Steven Spielberg e arrivata finora a Jurassic World: Dominion (2022).

