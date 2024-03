Jurassic Park con Scarlett Johansson non è l'unico film di dinosauri da tenere d'occhio

Se siete appassionati di dinosauri e soprattutto di film sui dinosauri abbiamo delle splendide notizie per voi, perché il nuovo film di Jurassic Park con Scarlett Johansson, apparentemente intitolato Jurassic City, in realtà non è l'unico film 'giurassico' in lavorazione.

Stiamo parlando di Flowervale Street, nuovo attesissimo e misterioso film scritto e diretto da David Robert Mitchell, l'acclamato regista di It Follows e Under the silver lake: in queste ore è stato confermato che il film, prodotto dalla Warner Bros con un budget di circa 85 milioni di dollari, ha appena iniziato le riprese, con protagonisti Ewan McGregor e Anne Hathaway.

Co-prodotto dalla Bad Robot di JJ Abrams e da Jackson Pictures, il film ha una trama attualmente sconosciuta ma il progetto generale è stato descritto come un film in stile anni '80 con i dinosauri e un "viaggio da brivido", potenzialmente ripreso con le telecamere IMAX. Al centro della storia di sarà una famiglia qualunque, di cui Anne Hathaway e Ewan McGregor interpreteranno i genitori. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma con le riprese al via è possibile che molto presto ne sapremo di più.

Il prossimo film di David Robert Mitchell sarà They Follow, attesissimo sequel del cult It follows che includerà anche il ritorno della protagonista Maika Monroe.

