Jurassic Park, Sam Neill sarà l'unico protagonista a tornare nel nuovo film?

Mentre si parla di Scarlett Johansson in trattative per il nuovo Jurassic Park, una nuova indiscrezione fa sapere che Sam Neill potrebbe riprendere il ruolo di Alan Grant nel prossimo episodio della saga Universal Pictures.

Nel presentare a sorpresa il progetto qualche settimana fa, lo studio aveva parlato del nuovo film come di una 'nuova era' per il franchise e specificato che i protagonisti di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard non sarebbero tornati per questa prossima avventura. Allo stesso modo, è stata messa in conto l'assenza dei protagonisti della saga di Jurassic Park, ovvero Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, ma quest'ultimo è stato intervista sul progetto proprio in queste ore e ha fornito risposte che per i fan sono sembrate abbastanza sospette.

“Lavorare con David Koepp è sempre una possibilità interessante, ma io non ne so più di voi" ha risposto l'attore al podcast The Discourse. "So solo quello che gira sui social media. Ma pensavo che il bacio tra Ellie e Grant sotto l’ala di quell’aereo alla fine di Jurassic World: Dominion fosse una sorta di conclusione. Non lo so. Il franchise Jurassic Park mi ha dato tanto, e sento solo gratitudine per il passato di questa saga. Per quanto riguarda il suo futuro, non ne ho proprio idea...".

Nel frattempo però, come potete vedere nel post qui sotto, il noto giornalista Jeff Sneider ha scritto sui social: "Hold onto your butts...or should I say, your hats", in riferimento ad una famosa battuta del primo Jurassic Park ('hold onto your butts', scritta da David Koepp e recitata da Samuel L. Jackson) ma reinterpretata per strizzare l'occhio ad Alan Grant e al suo cappello, 'hats'.

Insomma, vi terremo aggiornati: nel frattempo, scoprite dove verrà girato il nuovo film Jurassic Park, il cui titolo attuale secondo le fonti dovrebbe essere Jurassic City.

