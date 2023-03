Jurassic Park, Sam Neill a cuore aperto: 'Ho un cancro al sangue'

Sam Neill è stato un'icona degli anni 90 grazie alla sua interpretazione di Alan Grant, paleontologo tra i protagonisti di Jurassic Park di Steven Spielberg. Nella sua autobiografia in uscita nelle prossime settimane l'attore ha confessato di essere in cura per un cancro al sangue al terzo stadio.

Già dalle prime pagine l'attore Neill ne parla con un candore ed una tranquillità invidiabile affrontando il tema della morte con coraggio ed astuzia. Nel libro Did I Ever Tell You This?, Neil ripercorre la propria carriera nel cinema e il boom di celebrità che ebbe negli anni 90 grazie a Jurassic Park. Ora, a 75 anni, l'interprete vive nella sua fattorie in Nuova Zelanda dove l'anno scorso, mentre si sottoponeva alle cure prescritte, ha "passato il tempo" scrivendo le proprie memorie.

Mentre Jeff Bridges dopo la sua malattia ha parlato del ritiro dalle scene, Neill sembra stia convivendo con la malattia con relativa tranquillità. Fin da subito l'attore ha ammesso quanto ami lavorare e come scrivere il libro durante le cure lo abbia aiutato a trovare un nuovo obiettivo. "Non ho mai avuto intenzione di scrivere un libro. Ma mentre andavo avanti e continuavo a scrivere, mi sono reso conto che in realtà mi stava dando una ragione per vivere e andavo a letto pensando: 'Lo scriverò domani... mi divertirà.' E quindi è stato davvero un vero toccasana, perché non avrei potuto affrontarlo senza niente da fare" ha raccontato Neill raccontando quella che è stata la sua vita durante il primo periodo di cure.

L'ultimo lavoro al cinema dell'attore coincide con il capitolo conclusivo di Jurassic World. Lo stesso Sam Niell ha ammesso di non esser stato sicuro di voler tornare nel mondo di Jurassic Park. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!