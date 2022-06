Jurassic Park, Sam Neill: 'Alla premiere mio figlio scorreggiò vicino a Lady Diana'

Sam Neill non è il più accanito dei fan di Jurassic Park: per quanto enormemente affezionato alla saga, l'attore non ha infatti più rivisto il film di Steven Spielberg dai tempi della premiere londinese nel 1993, una serata durante la quale, tra l'altro, ebbe luogo un episodio che mise il povero Sam non poco in imbarazzo.

Mentre ancora si parla della possibilità di una serie live-action di Jurassic Park, infatti, Neill ritorna con la mente proprio a quella serata di 30 anni fa, quando si trovò seduto accanto a Lady Diana poco prima che suo figlio prendesse a fare qualcosa che ben poco si addice a una serata in presenza di una principessa.

"L'ultima volta che l'ho visto per intero ero seduto accanto alla Principessa Diana a Leicester Square, alla prima londinese. Dall'altro lato c'era mio figlio Tim, che aveva 11 anni ed era completamente sopraffatto dalla cosa. Appena apparve il t-rex, Tim cominciò a scorreggiare. E tutta l'aria passò sopra di me e andò verso Sua Altezza" sono state le parole di un Sam Neill a metà tra l'imbarazzato e il divertito.

Chissà che il nostro Alan Grant non decida, prima o dopo, di dedicare una serata al primo film dell'amatissima saga giurassica... Stavolta, si spera, senza inconvenienti del genere! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Jurassic Park.