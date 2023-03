Jurassic Park, Sam Neill aggiorna sulla malattia: 'Sono in remissione da 8 mesi'

In occasione dell'uscita della sua autobiografia, l'ex Alan Grant di Jurassic Park ha voluto tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute, annunciando inoltre la sua intenzione di ricominciare a lavorare dopo il tempo passato a combattere la malattia.

Sam Neill aveva annunciato di avere un cancro al sangue lasciando senza parole gran parte del mondo del cinema. Pare però che il periodo più duro sia passato e ad annunciarlo è stato lo stesso attore in un video Instagram dove ha comunicato il miglioramento delle sue condizioni e di come la malattia sia in remissione da diverso tempo. "Sono vivo e vegeto e sono in remissione da 8 mesi, il che mi fa sentire davvero bene" ha spiegato Neill. "Sono vivo e vegeto e torno a lavorare" ha concluso annunciando anche il suo ritorno sui set.

Il racconto della malattia è emerso proprio dalla sua autobiografia nel quale ha svelato ciò che l'ha portato ad accorgersi che qualcosa non andava. Tutto sembra essere partito da un gonfiore alle ghiandole durante la promozione di Jurassic World Dominion. Dopo aver consultato un medico all'attore è stato diagnosticato un rarissimo cancro al sangue che ha curato con la chemioterapia e con un farmaco che dovrà assumere per il resto della sua vita. Insomma, le intenzioni di Neill sembrano essere quelle di tornare a lavorare al più presto.

Di recente Sam Neill si è aggiunto al cast di Apples Never Fall miniserie con Annette Bening. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!