Jurassic Park, la saga si espande con un capitolo LEGO: è meraviglioso!

Sono passati trent’anni da quando Jurassic Park si è abbattuto sul box office mondiale e sulla fantasia del pubblico portando i dinosauri di Spielberg a dominare il mondo ancora una volta. In occasione dei festeggiamenti per l’anniversario è stata annunciata un’opera Lego per omaggiare il film originale che cementerà il legame tra i due brand.

Oltre che per la ridistribuzione nei cinema di Jurassic Park a trent’anni di distanza, i fan del franchise, e in particolare del film originale di Steven Spielberg, potranno gioire per la nuova collaborazione tra la saga e la Lego che porterà alla luce una clip commemorativa di 22 minuti intitolata Lego Jurassic Park: The Unofficial Retelling che verrà distribuita negli Stati Uniti da Peacock.

Il video sarà fondamentalmente un omaggio al film di Spielberg con alcune scene del lungometraggio del 1993 ricreate ad arte nel mondo dei mattoncini e con dialoghi e battute adattati in maniera parodistica nel tipico stile delle creazioni animate dell’azienda danese.

Il poster promozionale pubblicato da Peacock sul profilo Twitter della rete mostra la versione Lego di Ian Malcolm recitare una delle sue frasi più famose del primo film rivisitata per l’occasione in: “Questa si che è una bella montagna di mattoncini”.

In attesa di capire quando lo speciale verrà distribuito e di potervi annunciare la pubblicazione anche nel nostro paese, vi lasciamo al simpaticissimo poster promozionale e alla recensione di Jurassic Park.