Jurassic Park, il punto sulle ultime novità e i rumor sul prossimo film della saga

Siete fan di Jurassic Park? Questo è l'articolo che fa per voi, dato che nei prossimi paragrafi faremo il punto su tutte le ultime novità e i rumor sul prossimo film della saga Universal Pictures.

Come vi abbiamo riportato in questi giorni, Scarlett Johansson è in trattative per il ruolo di protagonista del prossimo episodio, il cui titolo - secondo le voci di corridoio, ancora però non confermate dalla Universal - dovrebbe essere Jurassic City: la storia, almeno a leggere il titolo suggerito, dovrebbe essere ambientata per la prima volta in una città (ambientazione che fece da sfondo alle ultime scene di Jurassic Park 2 - Il mondo perduto), ma per ora la Universal si è limitata a descrivere il film come 'una nuova era' del franchise, breve descrizione che per lo meno promette novità mai viste prima e un punto di partenza inedito.

Il regista sarà Gareth Edwards, autore di Godzilla, Monsters, Rogue One e The Creator, che è stato scelto per rimpiazzare la prima scelta, ovvero David Leitch: il regista di Deadpool 2, Atomica Bionda, Bullet Train e del prossimo The Fall Guy era stato originariamente annunciato da Universal come regista del progetto, ma pochi giorni dopo ha rinunciato per divergenze creative. Curiosamente, anche Scarlett Johansson è una seconda scelta: stando ai rumor, infatti, lo studio inizialmente aveva inseguito Jennifer Lawrence per il ruolo di protagonista, ma l'attrice avrebbe rifiutato la parte.

Per quanto riguarda il resto del cast Universal ha confermato che Chris Pratt e Bryce Dallas Howard non torneranno, ma recentemente Sam Neill ha stuzzicato i fan lasciando intendere che il suo Alan Grant potrebbe avere una parte nel nuovo film, scritto dall'originale sceneggiatore di Jurassic Park David Koepp.

La data d'uscita è fissata per il 2 luglio 2025: vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.

