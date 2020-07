Jurassic Park, il produttore ha dimenticato la trama? Il suo tweet contiene un errore

Uscito nelle sale nell'ormai lontano 1993, Jurassic Park si è rivelato negli anni un cult senza tempo, continuando ancora oggi a conquistare record al box office e dando vita a un longevo franchise. Sorprende, quindi, che il produttore Frank Marshall non ricordi un importante dettaglio della trama: questo, almeno, lascia intendere un suo tweet.

Nel post, che si può vedere anche in calce alla news, Frank Marshall invita i suoi follower a praticare il distanziamento sociale e tutte le norme di sicurezza anche nel prossimo weekend del 4 luglio. "Restate a casa e restate al sicuro", è il messaggio, corredato da un'immagine del cancello di Jurassic Park con in sovrimpressione le parole: "Sai cos'altro è stato aperto prima che fosse pronto?"

Il senso del messaggio (e della battuta) è chiaro, ma c'è un particolare: in Jurassic Park, il parco non è mai stato ufficialmente aperto, proprio perché non era ancora pronto. Come si ricorderà, nel film Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum) vanno in visita a Jurassic Park, sull'Isla Nublar in Costa Rica, per stabilire se il parco è sicuro e può essere aperto al pubblico. Cosa che non avviene, dal momento che la situazione precipita.

Molti utenti Twitter, naturalmente, non hanno perso l'occasione per "correggere" Frank Marshall, anche se si tratta di una forzatura: l'analogia tra i rischi che ancora comportano assembramenti e altri comportamenti irresponsabili e la catastrofe che avviene nel film di Steven Spielberg è comunque appropriata.

A proposito di incongruenze, è di qualche settimana fa la notizia di un nuovo errore scovato in Jurassic Park.