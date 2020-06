Jurassic Park, oggi 27 anni dall'uscita in sala: quando neanche l'estinzione ferma un cult

27 anni usciva nelle sale di tutto il mondo il primo capitolo di Jurassick Park, film cult diretto da Steven Spielberg che, come altri lavori del cineasta, avrebbe ben presto dato vista ad un nuovo genere narrativo e un filone aureo cui ancora oggi si attinge con successo.

Per celebrare il lieto anniversario le pagine social del franchise hanno reso note alcune fotografie inedite scattate sul set del cult fantascientifico. Nella galleria in calce potrete ammirare protagonisti e regista alle prese con scene, effetti speciali e anche i magnificenti dinosauri che sono diventati simbolo non solo di una saga, ma di un vero e proprio modo di fare cinema.

Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Ian Malcolm), Richard Attenborough (John Hammond), Bob Peck (Robert Muldoon), Martin Ferrero (Donald Gennaro), BD Wong (Henry Wu), Samuel L. Jackson (Ray Arnold), Wayne Knight (Dennis Nedry), Joseph Mazzello (Timothy Murphy) e Ariana Richards (Alexis Murphy): questi i nomi del cast stellare che ha accompagnato i mastodontici animali nei loro "secondi primi passi" sulla Terra.

Merito speciale va anche ai futuristici effetti speciali che, forti anche dell'illustre tradizione disneyana, hanno dato forma e voce ad ogni genere di creatura giurassica. Poco importa che ci siano errori madornali nella realizzazione dei dinosauri in Jurassic Park: per chi è cresciuto con quelle scene restano perfetti!

Intanto il franchise è arrivato al suo sesto capitolo e ci sono già le prime voci su ulteriori film dopo Jurassic Park: Dominion, mentre pochi giorni fa, forse anche per festeggiare il compleanno della saga, è stata distribuita una nuova ed esilarante action figure di Dennis Nedry.