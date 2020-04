Jurassic Park, un nuovo studio sbugiarda i dinosauri di Spielberg: 'E' tutto sbagliato'

Il franchise cinematografico di Jurassic Park creato da Steven Spielberg nel corso degli anni si è ripetutamente trovato di fronte alle critiche da parte della comunità scientifica riguardo alla trasposizione dei dinosauri.

Sebbene per i film sia stato adottato un approccio realistico alle creature a lungo estinte, nuove scoperte e progressi nella ricerca hanno reso obsolete le rappresentazioni dei dinosauri offerte il franchise dato che nel corso dei decenni ciò che sappiamo sui dinosauri è drasticamente cambiato.

Dettagli come la proliferazione di piume sulla loro pelle e le abitudini alimentari di molte sotto-razze hanno reso i film sempre più imprecisi, ma una scoperta pubblicata proprio oggi rende uno dei dinosauri di Jurassic Park III completamente sbagliato. Pubblicato nientemeno che sulla rivista Nature (ed elaborato sul National Geographic), lo studio è firmato dal paleontologo Dr. Nizar Ibrahim, che insieme al suo team ha registrato una scoperta secondo cui gli Spinosaurus (visti sul grande schermo nel trequel del 2001) in realtà non era affatto un predatore terrestre che a volte entrava nell'acqua in cerca di nuove prede, ma esattamente il contrario.

Ibrahim ha dichiarato: "Questa scoperta è il chiodo nella bara per l'idea che i dinosauri non aviari non abbiano mai invaso il regno acquatico. Questo dinosauro stava attivamente perseguendo prede nella colonna d'acqua, non solo in piedi in acque poco profonde in attesa che i pesci gli nuotassero vicino. Probabilmente ha trascorso gran parte della sua vita in acqua."

La ricerca condotta dal team di Ibrahim ha coinvolto la raccolta di nuovi fossili associati alla razza tra cui "una coda straordinariamente completa, simile a una pinna, capace di ampi movimenti laterali e caratterizzata da spine estremamente lunghe". Sono stati in grado di ricreare come fosse la coda dello Spinosaurus e come l'avrebbe usata per il movimento in acqua, in modo molto simile ai nostri coccodrilli e tritoni. Inoltre il team ha teorizzato che la bestia avesse i piedi palmati, alterando ulteriormente il suo aspetto fisico teorizzato dal film. Puoi guardare una ricreazione digitale delle loro scoperte nel lettore qui sotto.

