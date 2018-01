Jurassic Park: la morte del personaggio di Samuel L. Jackson si doveva vedere, all'inizio!

In Jurassic Park , il film originale disui bestioni preistorici, il personaggio di, l'ingegnere capo Ray Arnold, doveva morire su schermo, avremmo dovuto cioè vedere il momento della morte, non soltanto venirne a conoscenza.

Samuel L. Jackson ha rivelato in una recente intervista, rilasciata a AV Club, che il suo personaggio in Jurassic Park, aveva una morte "cinematografica", su schermo cioè. Nella pellicola diretta da Steven Spielberg, Jackson è una delle numerose vittime di Isla Nublar, dopo che inizia a verificarsi il disastro; ecco cosa ha detto l'attore al riguardo:

"Dovevo andare alle Hawaii a girare le mie scene di morte. ma poi c'è stato un uragano che ha distrutto il set. Quindi non sono andato alle Hawaii. Tutto ciò che potete vedere è quel che resta del mio corpo, un braccio. Ma sì, inizialmente era previsto che la mia morte fosse girata sul set (e che si vedesse su schermo). Ma sapete, comunque mi sono molto divertito a stare su quel set con Jeff [Goldblum] e con Sir Richard Attenborough. Era divertente perché Steven [Spielberg] si metteva in camera, a volte, senza dirlo e ci scrutava attraverso di essa; poteva succedere quindi che, improvvisamente, dicesse: "Ok, ti sto riprendendo" e tutti iniziavano ad affannarsi per girare la scena in questione. E' stato lui stesso a girare alcune delle scene in cui ci sono io, in quel laboratorio, con quella lunghissima scia di cenere che aveva la sigaretta che stavo fumando. Che poi era una sigaretta finta, perché avevo smesso di fumare e lui voleva essere certo che non avrei ricominciato a causa del film e quindi mi ha appioppato la peggiore sigaretta finta, quella col gusto più schifoso che sia mai esistita!"

Quanto è bello venire a conoscenza di queste piccole "chicche"? Grazie Samuel!

Il prossimo film in uscita sui dinosauri del franchise nato dalla fantasia dello straordinario Spielberg è Jurassic World: Il Regno Distrutto, con protagonisti Bryce Dallas Howard e Chris Pratt.