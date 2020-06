Jurassic Park nel mondo reale? Questo è il momento adatto: ecco perché

Jurassic Park ha fatto un grosso danno alle nostre vite, lasciandoci sognare un mondo in cui poter davvero toccare con mano quei bestioni che abbiamo potuto osservare soltanto sui libri di storia o, alla meglio, in qualche ricostruzione 3D. Ma è proprio impossibile che prima o dopo si realizzi quanto raccontato da Steven Spielberg?

Strano a dirsi, ma a quanto pare stiamo vivendo proprio nel momento perfetto perché ciò accada: secondo uno studio pubblicato cinque anni fa, infatti, si ipotizzava che l'avanzamento tecnologico avrebbe raggiunto un grado tale da permettere l'operazione vista in Jurassic Park proprio nel lasso di tempo compreso tra il 2020 e il 2025.

Purtroppo (o per fortuna, visto il preoccupante andazzo di quest'anno) a 2020 inoltrato pare siamo ancora lontani dal riuscire in un compito complesso come la ricostruzione di un dinosauro a partire dal suo DNA: "Ho provato tante volte ad estrarre del DNA da un dinosauro, ma abbiamo sempre fallito. Pensiamo sia perché la molecola di DNA è enorme e davvero troppo instabile. Si disgrega troppo facilmente" spiegò all'epoca della pubblicazione dello studio Jack Horner, scienziato che collaborò proprio con Spielberg per il film del 1993.

La situazione, da allora, non sembra essere cambiata: chissà, però, che nel corso di questo quinquennio non ci aspettino interessanti novità! Nel frattempo, vi consigliamo di godervi la storia di una delle battute più celebri di Jurassic Park; sapevate, inoltre, che fu proprio Spielberg a tagliare una meravigliosa scena di Jurassic Park? Spoiler: riguardava il T-Rex.