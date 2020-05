Jurassic Park, la mitica colonna sonora è esilarante suonata con l'ukulele: il video

Il lockdown a causa dell'attuale emergenza sanitaria ci ha costretti tutti a casa, e per passare il tempo si fa un po' di tutto: c'è chi fa il pane come Henry Cavill, chi si "allena" come Simu Liu, e chi canta e suona come Sam Neill. E proprio in risposta a quest'ultimo arriva una sorprendente versione del tema principale di Jurassic Park.

James McQuade, graphic designer del sito Jurassic Oupost, e evidentemente anche musicista di discreto talento, ha infatti deciso di registrare un video di ringraziamento per Sam Neill.

Il protagonista di Jurassic Park pubblica spesso video sui social in cui lo si vede cantare, suonare e intrattenere i suoi follower con dei divertenti filmati, e McQuade ha ritenuto giusto ringraziarlo per averci tenuto compagnia in questo periodo di quarantena.

"Hey Sam (@TwoPaddocks)! Ho pensato di suonarti qualcosa con il mio Ukulele per ringraziarti di tutte le serenate e le risate che ci hai regalato ultimamente... #JurassicPark @JurassicOutpost" ha scritto nel post.

Così, ukulele alla mano (con tanto di adesivo di Jurassic Park), McQuade ha realizzato una innovativa versione del tema principale del film, che lo stesso Neill ha poi retwittato commentando "Davvero maledettamente fantastico!".

Presto rivedremo Sam Neill nel terzo film della saga sequel Jurassic World: Dominion, la cui uscita è attualmente prevista per giugno 2021.