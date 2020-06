Jurassic Park, la migliore scena con protagonista il T-Rex fu tagliata da Steven Spielberg

Nel corso di una recente intervista col podcast ReelBlend gestito dai colleghi di CinemaBlend, lo sceneggiatore di Jurassic Park David Koepp ha rivelato che una delle migliori scene del film venne tagliata dal regista Steven Spielberg.

La sequenza aveva a che fare con il Tirannosauro Rex, i bambini co-protagonisti della pellicola e un fiume, e sebbene fosse presente nella sceneggiatura originale e da lì si fosse fatta strada fino agli storyboard, alla fine fu scartata durante la produzione e non venne mai girata.

Secondo quando riferito nell'intervista, Koepp scoprì del taglio un giorno che Spielberg gli stava mostrando gli ultimi storyboard realizzati. "Ricordo che arrivai nel suo ufficio e lì iniziò a mostrarmi un mucchio di disegni che aveva fatto", ha detto Koepp, precisando che molti storyboard erano identici alle inquadrature che poi sarebbero finite nel film. "C'era questa stupenda scena ambientata sul fiume, con il T-Rex e i bambini, ma Steven passa oltre sfogliando la sceneggiatura e mi fa: 'Oh, già, questa non la faremo.' È stata tagliata molto presto durante la produzione del film e non è mai stata girata. Probabilmente era troppo impegnativa e difficile da realizzare, e a quel tempo stavamo ancora cercando di mettere a punto la tecnologia che avremmo usato per le riprese. E poi, aveva fatto Lo Squalo e sapeva cosa voleva dire girare nell'acqua. Probabilmente non voleva complicare le cose più di quanto non sarebbe stato necessario."

