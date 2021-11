Jurassic Park, ecco il libro definitivo che ci porta dietro le quinte della trilogia

Mentre i fan del franchise di Jurassic Park attendono con ansia il prossimo capitolo, Jurassic World: Dominion, un nuovo libro intitolato Jurassic Park: The Ultimate Visual History è appena stato pubblicato e promette di essere la guida definitiva sulla storia più epica del mondo del cinema.

Scritto da James Mottram, Jurassic Park: The Ultimate Visual History è ora disponibile in lingua originale su Amazon e sarà il libro definitivo dietro le quinte che i fan stavano aspettando. Il film originale del 1993 di Steven Spielberg ci ha introdotto in un'isola abitata da maestosi dinosauri, e ha affascinando il pubblico di tutto il mondo. Incassando oltre 900 milioni di dollari, il film ha inaugurato una nuova era di effetti visivi digitali e avrebbe continuato ad affascinare generazioni di spettatori, se siete curiosi scoprite dove è ambientato Jurassic Park nel nostro approfondimento.



"Il libro più completo sulla trilogia di Jurassic Park fino ad oggi, Jurassic Park: The Ultimate Visual History inizia con un resoconto approfondito della realizzazione del film originale di Spielberg, tra cui immagini rare e mai viste prima e interviste esclusive con i principali creativi. I lettori scopriranno quindi l'intera storia della trilogia, da The Lost World: Jurassic Park a Jurassic Park III, attraverso un accesso senza precedenti al processo creativo alla base dei film. I fan troveranno anche uno sguardo affascinante sul mondo più ampio della saga, inclusi videogiochi, giocattoli, fumetti, e altro ancora, esplorando l'eredità duratura dei film e la loro influenza sulla cultura pop."

Jurassic Park: The Ultimate Visual History descrive in dettaglio lo sviluppo, la realizzazione e l'impatto culturale della trilogia originale. Pubblicato da Insight Editions, il libro è composto da 256 pagine con una prefazione di Sam Neill, un'introduzione di Laura Dern e una postfazione di Jeff Goldblum, insomma davvero un pezzo imperdibile nella collezione di ogni fan. Non perdetevi la prima immagine di Jurassic World Dominion in attesa dell'uscita del film fissata al 10 giugno 2022.