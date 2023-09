Jurassic Park e Jurassic World, dove vedere in tv e in streaming tutti i film della saga

In attesa di novità sul prossimo capitolo di Jurassic World, inevitabile dopo il miliardo e oltre incassato dall'ultimo film, vi segnaliamo l'arrivo in televisione e in streaming di tutta la saga di Jurassic Park e Jurassic World.

Da domenica 1° a domenica 8 ottobre Sky Cinema Collection si trasforma in Sky Cinema Jurassic World, un canale interamente dedicato al mondo di Jurassic Park, con tutte le pellicole del franchise. Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW, e su Sky i film saranno disponibili on demand anche in 4K.

Si parte dal 1993, con Jurassic Park di Steven Spielberg, basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton in cui tre scienziati, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, vengono invitati sull’isola di un eccentrico miliardario che ha creato un parco a tema popolato da animali preistorici generati in laboratorio. Il successo è immediato e Jurassic Park diventa il capostipite di un franchise che si espande prima nel 1997 con IL MONDO PERDUTO: JURASSIC PARK, sempre tratto da un romanzo di Crichton e ancora una volta diretto da Spielberg, e poi nel 2001 con JURASSIC PARK III, che vede Spielberg passare le redini della regia a Joe Johnston (regista di Jumanji e Captain America: Il Primo Vendicatore).

Nel 2015 la saga riparte con il sequel JURASSIC WORLD, quarto film del franchise e primo della trilogia di Jurassic World. A 22 anni dagli eventi di Jurassic Park il parco dei divertimenti con i dinosauri come attrazioni è finalmente in funzione, ma il nuovo dinosauro Indominus Rex, generato combinando i DNA di diverse specie, scappa dal suo recinto e provoca il caos. Al botteghino è un trionfo e, ad oggi, il film è nella top 10 dei migliori incassi della storia del cinema con oltre 1 miliardo e mezzo di dollari in tutto il mondo.

Nel 2018 il franchise vede un altro successo d’incassi, superando 1 miliardo di dollari con JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO, e nel 2022 la saga superata il traguardo del miliardo per la terza volta consecutiva con JURASSIC WORLD - IL DOMINIO, film crossover che per la prima volta uscite tutti insieme sia i protagonisti di Jurassic Park che quelli di Jurassic World, con un cast composto da Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tra l'altro, Il Dominio sarà disponibile su Sky Cinema Jurassic World anche in versione estesa.

