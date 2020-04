Jurassic Park, Jim Carrey avrebbe potuto essere Ian Malcolm al posto di Jeff Goldblum

Riuscireste ad immaginare Jurassic Park senza Jeff Goldblum? Molto probabilmente no: Ian Malcolm è un personaggio entrato nell'immaginario collettivo sin dalle prime battute recitate nel film del 1993, ma non tutti sanno che avrebbe potuto avere il volto di un altro, amatissimo attore.

Già, perché nonostante Goldblum fosse la prima scelta della produzione c'era, ovviamente, la possibilità che l'attore rifiutasse il ruolo (possibilità piuttosto remota, visto l'entusiasmo del buon Jeff). Com'è logico in questi casi, dunque, ci si tutela cominciando a ipotizzare una riserva: riserva che in questo caso rispondeva al nome di Jim Carrey.

Già, proprio l'attore che in quegli anni cominciò a cavalcare la cresta dell'onda con i vari The Mask, Ace Ventura e Scemo & Più Scemo avrebbe potuto vestire i panni dell'eccentrico studioso della teoria del Caos nel caso in cui fosse venuta meno la presenza di Goldblum.

Naturalmente le cose non sono andate in questo modo e la star de La Mosca ed Independence Day ci ha regalato una delle sue performance più memorabili, ma come avreste visto un Ian Malcolm interpretato da Jim Carrey? Pensate che avrebbe avuto qualcosa in più o, tutto sommato, meglio lasciare le cose come stanno?

A proposito del film, comunque, pare che di alcuni paleontologi sui velociraptor.