Jurassic Park, Jeff Goldblum risponde ad un quiz sul film come farebbe Ian Malcolm!

Uno dei motivi principali per vedere Jurassic World: Il dominio è il ritorno contemporaneo dei tre protagonisti storici di Jurassic Park, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Di recente il trio, ai quali si sono aggiunte Bryce Dallas Howard e DeWanda Wise, hanno giocato ad un quiz su Jurassic Park.

Il gioco è stata una prova interessante della loro conoscenza del film di Steven Spielberg e Jeff Goldblum ne ha approfittato per emulare in diverse occasioni il proprio personaggio.

L'attore ha ricordato che Malcolm era specializzato nella 'teoria del caos' e ha risposto in questo modo ad una domanda.



"Lo è, sì, il Caos. E sai che non si può scrivere 'chaotician' senza 'Ian'" riferendosi ad un gioco di parole che si può notare solo in inglese, perché nella parola 'chaotician' (caotico) è presente proprio la parola 'ian', come il nome del suo personaggio.



Ovviamente la risposta di Jeff Goldblum ha generato grande ilarità nel resto del cast, soprattutto in Bryce Dallas Howard.

Un paio d'anni fa venne pubblicato un video in cui Jeff Goldblum spiega a Sam Neill la teoria del caos, che nel film Ian Malcolm usa per impressionare Ellie Sattler (Dern) durante il tour in macchina all'interno del parco di John Hammond (Richard Attenborough).



Lo scorso anno è stato annunciato il libro definitivo di Jurassic Park, che conduce i lettori dietro le quinte del film.