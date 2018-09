Jurassic Park: Jeff Goldblum impressionato dalla statua londinese che lo ritrae

All'inizio dell'estate una statua imponente che ritrae Jeff Goldblum nei panni di Ian Malcolm nella famosa sequenza di Jurassic Park in cui si ritrova semi-sdraiato a petto nudo, è stata posata a Londra. Una statua che ha molto colpito l'attore che tuttavia per il momento non ha ancora avuto la possibilità di vederla con i propri occhi.

Intervistato dall'Associated Press, Jeff Goldblum ha ammesso:"È stato bello, mi è piaciuta l'intera statua. Non so come sia l'impressione dal vivo, da carne ed ossa al cemento. Ho visto solo la foto".

Per il franchise di Jurassic Park è stato un grande anno. Un anno nel quale si è festeggiato il 25° anniversario dall'uscita del primo film e nel quale è uscito il quinto capitolo della saga, Jurassic World: Il regno distrutto.

E poi la statua di Ian Malcolm:"Il giorno in cui è stata posata non sono stato avvisato da nessuno. Non che avrebbero dovuto parlarmene. Ma qualcuno ha detto 'guarda cosa...' e io ho detto 'che diavolo'..'che ne pensi?'" ha risposto sorridente Goldblum.

La statua potrebbe rimanere esposta solo per alcune settimane, ma Jeff Goldblum sembra davvero divertito dall'iniziativa:"Non farà un giro di qualche tipo? Come i tesori di Tutankhamon?" ha scherzato l'attore "Spero che tutti abbiano la possibilità di vederla".

Jeff Goldblum si è recato in questi giorni alla Mostra di Venezia, dove ha presentato il film The Mountain di Rick Alverson, nel quale interpreta un famoso lobotomista nell'America degli anni '50.