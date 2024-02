Jurassic Park, Gareth Edwards rompe il silenzio sul nuovo film: 'Ho mollato tutto'

In queste ore è stato confermato che il nuovo film della saga di Jurassic Park sarà diretto da Gareth Edwards, che è salito a bordo del progetto Universal Pictures a pochi giorni dall'uscita di scena del precedente regista scelto dallo studio, David Leitch.

Ora, durante una nuova intervista promozionale con Collider, il regista di The Creator e Star Wars: Rogue One ha rotto il silenzio sul nuovo film di Jurassic Park, condividendo ai microfoni del sito il suo entusiasmo per questo prossimo progetto, letteralmente caduto dal cielo dato che era già pronto a prendersi una lunga pausa prima di tornare su un set.

"Stavo per prendermi una pausa e avevo iniziato a buttare giù qualche idea sul mio prossimo film ma quando mi hanno chiamato ho letteralmente mollato tutto quello che stavo facendo e ho detto subito di si, mi sono tuffato come un sasso", ha spiegato Edwards. "Adoro Jurassic Park. Penso che il primo film sia un capolavoro cinematografico... quindi questa opportunità è come un sogno per me. E lavorare con Frank Marshall, la Universal e David Koepp, che sta scrivendo la sceneggiatura, penso che siano tutti nomi leggendari a Hollywood. Quindi sono davvero molto emozionato."

I dettagli della storia di questo nuovo Jurassic Park/World sono tenuti nascosti, ma la sceneggiatura è stata scritta dallo sceneggiatore originale di Jurassic Park David Koepp. Anche il produttore originale Frank Marshall è tornato per produrre questo nuovo film. Steven Spielberg lavorerà da produttore esecutivo per Amblin Entertainment.