Jurassic Park: finalmente sono arrivati i Funko Pop!

Ora che la saga sui dinonsauri sta godendo di una rinnovata linfa vitale, sono in arrivo idel film originale, del capostipite diretto da Steven Spielberg , che ha dato il via al dino-verse più famoso di sempre.

Stanno arrivando i Funko Pop di Jurassic Park, e li aspettavamo da tanto, da ben 25 anni! Ora che sta per uscire in sala anche Jurassic World: Il Regno Distrutto (secondo capitolo della nuova saga sui dinosauri), il brand dei piccoli giocattolini, fondato nel 1998, ha avuto finalmente l'occasione di creare anche i pupazzetti giurassici.

I concept art dei Funko Pop a tema Jurassic Park sono stati rivelati sul sito internet di New Toy News. Al momento, le foto dei giocattoli non sono disponibili; tuttavia si potranno trovare nei negozi (in USA), a partire dal 15 marzo, almeno secondo le previsioni.

Il set di piccole figure è modellato sui personaggi del film originale e ci sono sia i Funko dei dinosauri, che quelli dei personaggi, come pure uno dei veicoli utilizzati nella pellicola. C'è un tirannosauro rex, un velociraptor e due diloposauri, uno con la corona aperta, l'altro no. I personaggi umani comprendono la figura del fondatore di Jurassic Park, John Hammond, il Dr. Alan Grant, il Dr. Ian Malcolm, e Dennis Nedry.

Potete trovare le foto qui sotto.

Per quanto riguarda Jurassic World: Il Regno Distrutto," il film arriva in sala a partire dal 22 giugno (USA) 2018 e nel cast ci sono Chris Pratt nei panni di Owen Grady, Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing, Jeff Goldblum nei panni del Dr. Ian Malcolm, B. D. Wong nei panni del Dr. Henry Wu, James Cromwell nei panni di Benjamin Lockwood, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine e Geraldine Chaplin."