Jurassic Park è eterno! Scoprite cos'ha combinato negli USA il film di Steven Spielberg

Jurassic Park, celebre cult diretto da Steven Spielberg uscito originariamente nel 1993, nelle scorse ore ha dimostrato per l'ennesima volta di essere uno dei film più amati della storia del cinema.

Mentre continua la riapertura dei cinema negli Stati Uniti, il numero di sale nel paese è aumentato nel week-end appena trascorso, e di conseguenza è aumentato anche il numero di film riproposti al pubblico: in occasione della Festa del Papà, fra i film tornati in sala è spuntato anche Jurassic Park, che ha debuttato al primo posto della classifica!

Si tratta della quarta volta nella sua lunga storia, ed è servito ad interrompere il dominio di Trolls World Tour (che era stato in testa al botteghino per 9 week-end, anche se con cifre irrisorie) e The Invisible Man, che la scorsa settimana era tornato in cima alla classifica stabilendo un curioso record che gli aveva permesso di superare Titanic.

Jurassic Park ha ottenuto il primo posto al botteghino per tre fine settimana consecutivi dopo l'esordio dell'11 giugno 1993. Il film è stato riproposto al cinema nel 2013 e in quell'occasione, nel weekend del 5-7 aprile, guadagnò $18,6 milioni ma approdò al quarto posto. Questa volta sono bastati appena $517,6mila dollari da 230 sale per vincere il week-end.

