Jurassic Park: anche Dev Patel nel nuovo film con Scarlett Johansson?

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo film di Jurassic Park, che avrà per protagonista la superstar Scarlett Johansson, potrebbe includere nel cast anche Dev Patel.

Fresco del suo debutto alla regia con l'action Monkey Man, Dev Patel potrebbe aver appena ottenuto il ruolo più importante della sua carriera: secondo il noto insider Daniel Richtman, infatti, l'attore è in trattative per recitare al fianco di Scarlett Johansson nel prossimo film Jurassic Park/World, diretto dall'acclamato regista di Star Wars: Rogue One, Godzilla e The Creator Gareth Edwards. Si vocifera che anche il famoso direttore della fotografia Greig Fraser, che ha lavorato a Dune e The Batman e che nella sua carriera è stato un assiduo collaboratore di Edwards, dovrebbe far parte del progetto.

Come si può facilmente immaginare, la Universal Pictures sta facendo del proprio meglio per mettere insieme i migliori elementi possibili per questa nuova incarnazione della saga di Jurassic Park, che promette di rilanciare il franchise dopo il successo miliardario di Jurassic World: Il Dominio: con una sceneggiatura firmata da David Koepp, lo scrittore di Jurassic Park di Steven Spielberg, il film inizierà le riprese il 31 luglio prossimo e uscirà nei cinema a luglio 2025.

Da segnalare che il nuovo Jurassic Park - il cui titolo di lavorazione dovrebbe essere Jurassic City - non è l'unico film di dinosauri da tenere d'occhio tra i titoli in arrivo.

Su Il Castello Errante Di Howl (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti di oggi.