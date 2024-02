Jurassic Park, David Leitch dirigerà il film reboot della saga: uscirà nel 2025!

Il film reboot del franchise di Jurassic Park ha già trovato il suo regista: si tratta di David Leitch, regista di John Wick, Deadpool 2, Bullet Train e del prossimo The Fall Guy.

Deadline, che ha confermato la notizia, riporta anche che la Universal distribuirà il film uscirà il 2 luglio 2025, e che la scelta di David Leitch è figlia della decisione di iniziare i lavori immediatamente: la storia del nuovo film di Jurassic Park/World è tenuta segreta, ma il magazine afferma che questa nuova versione della saga sarà completamente nuova rispetto alle precedenti iterazioni, e di conseguenza i membri del cast di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard non torneranno, né ci saranno gli attori della trilogia originale Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill. Il film sarà prodotto da Steven Spielberg attraverso la Amblin Entertainment, Frank Marshall e Patrick Crowley produrranno e anche David Leitch e Kelly McCormick produrranno attraverso 87North.

L'iterazione più recente, Jurassic World: Dominion, ha superato la soglia del miliardo di dollari al botteghino globale, dimostrando che l'interesse del pubblico per i dinosauri è tutt'altro che estinto: si tratta anzi di una priorità assoluta per la Universal, non solo come franchising cinematografico ma anche per i suoi parchi a tema. Leitch, che ha collaborato con il collega ex stuntman Chad Stahelski per lanciare il franchise di John Wick, sembra la scelta ideale per portare la serie di film verso una nuova direzione.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.