Jurassic Park, cosa sappiamo sul prossimo film e come si collegherà alla saga?

Cosa sappiamo sul nuovo film di Jurassic Park? Facciamo il punto della situazione sul prossimo film del franchise cinematografico creato da Steven Spielberg a partire dal famoso romanzo di Michael Crichton.

In base alle ultime notizie, è stato confermato che il nuovo film di Jurassic Park uscirà il 2 luglio 2025, ovviamente distribuito come al solito dalla Universal Pictures, che negli ultimi giorni ha messo il progetto in cima alla lista delle priorità. Sappiamo che il regista scelto per dirigere il progetto è David Leitch, famoso per aver co-diretto John Wick e realizzato film come Deadpool 2, Bullet Train e il prossimo The Fall Guy con Ryan Gosling ed Emily Blunt, mentre la sceneggiatura sarà scritta da David Koepp, autore della sceneggiatura dell'originale Jurassic Park di Steven Spielberg.

A proposito di Spielberg, il padre della saga tornerà in qualità di produttore esecutivo del nuovo capitolo, che sarà realizzato dalla sua Amblin Entertainment, insieme allo storico produttore Frank Marshall, col quale Spielberg ha realizzato tantissimi dei suoi film, inclusi quelli del franchise di Indiana Jones. Non torneranno invece le star del cast di Jurassic Park e Jurassic World, come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, riuniti recentemente per l'ultimo episodio Jurassic World: Il dominio: a quanto pare, infatti, il nuovo Jurassic Park sarà una sorta di reboot della saga, e avrà dei nuovi protagonisti.

Al momento, ulteriori dettagli sulla trama del nuovo Jurassic Park sono tenuti segreti: non è chiaro se il film proseguirà gli eventi della storia dopo i fatti di Jurassic World: Il Dominio oppure se ricomincerà tutto con un nuovo approccio al romanzo originale.