Jurassic Park, Colman Domingo da Kang ai Dinosauri? Le novità sul cast

Continuano le voci sul cast del nuovo film di Jurassic Park, le cui riprese partiranno molto presto per la regia di Gareth Edwards in vista della data d'uscita fissata da Universal Pictures per luglio 2025.

Secondo quanto riportato dal famoso scooper Daniel Richtman, infatti, la star di Fear The Walking Dead e Euphoria Colman Domingo sarebbe la prima scelta per il villain del nuovo film di Jurassic Park, il cui titolo dovrebbe essere Jurassic City: l'attore, recentemente nominato all'Oscar per il suo lavoro in Rustin e visto al cinema nel remake musical de Il colore viola, sta ruotando intorno a diverse figure da antagonista ultimamente, dato che come di certo già saprete negli scorsi mesi il suo nome è stato associato più volte a quello del nuovo Kang il conquistatore, con la Marvel che avrà necessità di affidare il ruolo del villain della Saga del Multiverso ad un altro attore dopo il licenziamento di Jonathan Majors e in vista dell'inizio dei lavori di Avengers 5 e Avengers: Secret Wars.

Tornando a Jurassic Park/City, ricordiamo che oltre a Scarlett Johansson, che sarà la protagonista del film, il cast dovrebbe includere anche Dev Patel e Jonathan Bailey, famosa star del cast della popolare serie tv di Netflix Bridgerton. In precedenza, è stato confermato da Universal che il film avrà dei nuovi protagonisti e che di conseguenza le star di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard non torneranno.

