Jurassic Park, Ariana Richards ricrea un'iconica scena trent'anni dopo!

La star di Jurassic Park Ariana Richards, che interpretò Lex Murphy nel film del 1993 di Steven Spielberg, ha ricreato una famosa scena del film che proprio in questi giorni celebra il trentesimo anniversario dall'uscita nelle sale cinematografiche. Il video è stato pubblicato sugli account social ufficiali del film.

La scena è quella in cui Lex sta per mangiare un cucchiaio pieno di gelatina prima di tremare terrorizzata perché si accorge della presenza di un Velociraptor all'interno del salone nel quale si trova insieme al fratellino Tim (Joseph Mazzello).



Ariana Richards ha partecipato anche alle altre clip pubblicate sui social in occasione dell'anniversario del film, nelle quali compare insieme alle altre star. Oltre a Mazzello anche Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Il cast riunito ricorda l'esperienza di partecipare ad un film rivoluzionario, decenni dopo la distribuzione nelle sale e un franchise proseguito con gli altri capitoli: Il mondo perduto - Jurassic Park (1997), Jurassic Park III (2001), Jurassic World (2015), Jurassic World - Il regno distrutto (2018) e Jurassic World - Il dominio (2022). In occasione delll'anniversario è stato aperto uno store di Jurassic Park a Londra.



Basato sul romanzo di Michael Crichton, Jurassic Park è il film più famoso della carriera di Richards, che oggi lavora come pittrice. Nel corso del suo percorso professionale come attrice bambina, Ariana Richards ha recitato anche in Tremors e Tremors 3, Scappa, scappa... poi ti prendo! e ritornando brevemente in Il mondo perduto - Jurassic Park, insieme a Joseph Mazzello.



Nel frattempo Universal festeggia Jurassic Park con proiezioni speciali e merchandising.