Jurassic Park, per il 30esimo anniversario aperto un store al London History Museum!

Sembra assurdo che siano passati già 30 anni dall'uscita del primo capitolo di Jurassic Park. Il London History Museum lo ricorda a tutti, riprogettando lo store del museo dedicandolo totalmente al film. Realizzato a quattro mani con l'Universal, diventerà un nuovo punto d'interesse del museo.

Sono state ricostruite per l'occasione le iconiche porte del parco che vogliono invogliare i visitatori del museo a fare un salto nell'universo di Jurassic Park. Tra le tante attrattive presentate all'interno dello shop c'è sicuramente anche la possibilità di fare un selfie con un dinosauro in esposizione e riuscire ad immergersi a pieno in un mondo fatto di scienza. A 30 anni dalla sua uscita, Jurassic Park continua a rimanere uno dei blockbuster più importanti della storia del cinema.

Mentre i fan iniziano a chiedersi se possa mai arrivare una serie tv in live action di Jurassic Park, il cinema continua a godere dopo anni dell'importanza di quest'opera che fu una vera e propria apripista per l'utilizzo degli effetti visivi al cinema. Guardando il modo in cui la CGI è diventata parte integrante dei film, l'idea di Spielberg di realizzare una pellicola in cui delle persone si muovevano in un parco abitato da dinosauri sembra a dir poco visionaria.

Tra i protagonisti del primo capitolo c'è sicuramente Laura Dern che ha ammesso di esser stata riconosciuta più per il video di Taylor Swift che per Jurassic Park. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!