Jurassic Park 3: la strana richiesta di Sam Neill e l'idea folle di Steven Spielberg

Steven Spielberg inizialmente aveva proposto una storia in cui il dottor Alan Grant viveva su una delle isole di InGen per studiare i dinosauri, ma poiché non gli era permesso fare ricerche, viveva su un albero come Robinson Crusoe; tuttavia Johnston respinse l'idea perché non riusciva a immaginare il dottor Grant che tornava volontariamente su un'isola abitata da dinosauri dopo gli eventi del primo film.

Jeff Goldblum ha confermato in un'intervista che non è stato invitato a riprendere il suo ruolo di Dr. Ian Malcolm.

Sam Neill, nell'ambito del suo contratto, ha richiesto che la premiere australiana di questo film si svolgesse nella sua città natale di Dunedin, in Nuova Zelanda.

La sceneggiatura originale uccideva Billy Brennan, ma Alessandro Nivola protestò perché voleva sopravvivere, e allora il regista Joe Johnston lo ha riportato in vita.

Il creatore del romanzo originale Michael Crichton ha lavorato diversi giorni con gli sceneggiatori per fare un brainstorming su una storia, ma lo abbandonò dopo che scoprì di non essere in grado di trovare un'idea che lo soddisfacesse.

