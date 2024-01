Jurassic Park 3, alcune scene furono 'recuperate' dai film precedenti!

Quando si realizzazione delle trilogie, molto spesso capita che delle idee che inizialmente erano state concepite per un capitolo finiscano in un altro. Questo è stato anche il caso di Jurassic Park 3 che è stato, in realtà, un insieme di ispirazioni avute nel corso dei primi due film.

Nonostante Jurassic Park 2 abbia causato l'insoddisfazione di Steven Spielberg, l'intera saga è comunque stato un successo. In particolare il terzo film è stato la conseguenza di tante vicissitudini, comprese alcune idee malamente rubate dai primi due capitoli. L'abitudine di molti franchise è sempre quella di prendere scene non realmente realizzate di altri film e di inserirli all'interno delle pellicole. Nel caso di Jurassic Park 3, si parla, addirittura, di intere scene che erano state presentate per il primo e il secondo film ma poi mai realizzate poichè troppo costose.

Molti dei momenti action del film, infatti, furono rubate da idee del primo e del secondo film mai finite su schermo o che arrivarono solo alla fase di storyboard e si decise poi di cancellare in seguito. I vincoli di budget causarono importantissimi tagli soprattutto per le scene più costose da realizzare come quelle d'azione. Una di queste sequenze "recuperate" è quella della barca fluviale diventata una delle più memorabili dell'ultimo film.

