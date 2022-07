Jurassic Park 2, l'insoddisfazione di Spielberg: 'Tutto qui? Non è abbastanza!'

Si può dar vita a un progetto come Jurassic Park e riuscire comunque ad esserne insoddisfatti? La risposta è sì, ovviamente, a patto di chiamarsi Steven Spielberg e di essere quindi abituati a puntare molto, molto in alto: a riprova di ciò c'è l'atteggiamento del regista durante i lavori sul secondo film del franchise.

All'epoca delle riprese de Il Mondo Perduto - Jurassic Park, secondo capitolo della saga partita nel 1993, Spielberg vide infatti aumentare giorno dopo giorno il suo livello di disillusione al riguardo, arrivando a manifestare più volte una frustrazione sempre più evidente per un film che, a quanto pare, non stava riuscendo come il regista avrebbe voluto.

"Presi ad essere molto severo con me stesso, diventai via via sempre più esigente nei miei confronti. Cominciai a provare rammarico per il fatto che avrei dovuto fare un film con dei dialoghi, invece mi sembrava di star facendo solo un gigantesco film muto con dei ruggiti. Mi sorpresi a dire a me stesso: 'È tutto qui? Non è abbastanza!'" raccontò lo stesso Steven Spielberg.

Cosa ne pensate? Credete che il regista de Lo Squalo abbia avuto effettivamente ragione a ritenersi insoddisfatto del suo lavoro?